В четырех районах Петербурга ограничат движение с 11 июля из-за дорожного ремонта

В Невском районе с 11 июля по 6 декабря будет закрыто движение по улице Седова. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 11 июля в нескольких районах Петербурга будут введены ограничения движения транспорта в связи с проведением ремонтных и строительных работ. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ. Так, в Калининском районе с 11 по 12 июля будет закрыто движение транспорта по улице Жукова от Чичуринского переулка до Кондратьевского проспекта из-за ремонтных работ на дорожном покрытии.

В Приморском районе с 11 по 20 июля будет ограничено движение по Репищевой улице от Вербной улицы до Парашютной улицы. Для объезда можно воспользоваться следующими маршрутами: Байконурская улица, проспект Королёва, проспект Сизова, Парашютная улица.

- До 29 августа будет ограничено движение по Парашютной улице от Серебристого бульвара до улицы Маршала Новикова, а до 15 октября - на нескольких участках, включая Парашютную и Байконурскую улицы, а также улицу Маршала Новикова, - уточнили в пресс-службе ГАТИ.

В Выборгском районе с 11 июля по 15 октября будет ограничено движение в Крапивном переулке, который проходит от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной, из-за установки временных ограждений.

В Невском районе с 11 июля по 6 декабря будет закрыто движение по улице Седова от Фаянсовой улицы до Смоляной улицы в связи со строительством инженерных сетей. Для объезда рекомендуется использовать маршруты: Смоляная улица - улица 2-й Луч - улица Профессора Качалова.

ГАТИ призывает планировать маршруты с учетом вводимых ограничений и быть внимательными на дороге. Информацию об ограничениях движения можно найти на сайте ГАТИ.