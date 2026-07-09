Ведет слишком активную жизнь: Адвокат объяснил, почему может быть возобновлено уголовное дело против Лерчек

Изначально блогера обвинили в выводе за рубеж более 250 миллионов рублей. Фото: архив "КП"

10 июля Мещанский суд Москвы рассмотрит вопрос о возобновлении уголовного дела в отношении Лерчек (Валерии Чекалиной). Вероятно, у суда возникли сомнения в тяжести болезни блогера, предположил звездный адвокат Андрей Князев в беседе с сетевым изданием «Абзац». Напомним, процесс приостановили из-за поставленного Лерчек рака желудка четвертой стадии.

- Обычно приостановленное по болезни дело возобновляется тогда, когда человек выздоровел. В данном случае вряд ли это произошло из-за короткого срока болезни, поэтому, скорее всего, у суда возникли сомнения в самом заболевании и в его степени.

По словам адвоката, на подозрения суда могло повлиять то, что, несмотря на рак, Лерчек слишком активно ведет социальную и общественную жизнь.

- Я сомневаюсь, что там вообще ничего нет - Валерия проходила много комиссий. Поэтому, может быть, саму степень заболевания определили неверно.

Если дело возобновится, Лерчек могут дать вполне реальный срок (ее мужа посадили на 7 лет). Пару обвиняют в уклонении от уплаты налогов.