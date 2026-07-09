Как однушка в Подмосковье: Стало известно, сколько могло стоить свадебное платье Мизулиной

Пара расписалась в Донецке еще осенью 2025 года, но свадьбу сыграла только сейчас. Фото: t.me/ekaterina_mizulina

Певец Shaman (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина сыграли закрытую свадьбу. Торжество прошло в ресторане в центре Москвы. Первые кадры с праздника опубликовала сама Екатерина в День семьи, любви и верности – на видео пара танцует, на невесте белое винтажное платье. Журналисты предположили, что это платье на главе Лиги безопасного интернета может стоить около 2,5 миллиона рублей – по цене это однокомнатная квартира в Московской области, подсчитал «Абзац».

- Стоимость платья достигает 25 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей). Это винтажное одеяние Oscar de la Renta из коллекции 2018 года, - выяснил корреспондент сетевого издания.

С рук такой наряд можно купить со скидкой за 640 тысяч рублей, без скидки – 2 миллиона рублей. Для понимания: однушка в Щелково или Сергиевом Посаде в старом фонде обойдется примерно в эту сумму. Цена одного люксового платья может достигать трех таких квартир.