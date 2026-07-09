Более 50 км канализации в Петербурге обследовали роботы «Валли» с начала года

В результате обследования обнаружили около тысячи проблемных участков. Фото: gov.spb.ru

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» провели теледиагностику канализационных сетей в первом полугодии 2026 года. Для обследования использовались компактные эндоскопические камеры и роботизированные комплексы «Валли». За первые шесть месяцев 2026 года теледиагностика была проведена на протяжении более 50 километров канализационных сетей. Роботы преодолели около 5 километров.

- Роботы с видеокамерами перемещались внутри трубопроводов под управлением оператора в режиме реального времени. Гибкая эндоскопическая камера применялась в тех случаях, когда диаметр трубы был недостаточен для робота, - рассказали в пресс-службе Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В результате обследования было обнаружено около тысячи проблемных участков, требующих дополнительного внимания. Среди них - засоры, скопления ила и скрытые повреждения стенок труб.