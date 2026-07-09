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НовостиОбщество9 июля 2026 14:56

«Разница до 20%»: Экономист назвал способ, как купить квартиру дешевле

Экономист Толкачев: Покупка вторички в рассрочку может выйти дешевле на 20%
Анна ГРЕНЬ
Способствующий "экономии" законопроект планируют внести в Госдуму уже осенью.

Способствующий "экономии" законопроект планируют внести в Госдуму уже осенью.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Осенью в Госдуму планируют внести законопроект, запрещающий повышать цены жилья при покупке в рассрочку. В этом случае стоимость квартиры, оплаченной частями, фактически будет ниже, чем при полном оплате сразу – из нее исключился надбавка за предоставление кредита. По словам профессора Финансового университета Сергей Толкачева, разница может доходить до 15–20 %, пишет Федерал Пресс.

- Это изменит рыночную практику, когда рассрочка является более дорогим вариантом, – отмечает экономист.

Некоторые застройщики или продавцы, конечно, могут попытаться повысить цены для тех, кто оплачивает полную стоимость разом. Однако это, скорее всего, будет ограничено конкуренцией на рынке, считает Толкачев. Прямого сильного влияния на цены новая мера не окажет – они определяются более крупными факторами: ипотечным кредитованием, спросом и предложением, экономической ситуацией в целом.