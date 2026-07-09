Прокурор Петербурга Андрей Гуришев выслушал жалобы жителей Петроградского района

Андрей Гуришев проинспектировал Петроградский район. Фото: прокуратура Петербурга

Прокурор Петербурга Андрей Гуришев провел рабочий день в Петроградском районе. Ему зачитали доклад о социально-экономической ситуации и работе по борьбе с преступностью. В частности, Гуришев обратил внимание на жалобы местных жителей на состояние и содержание жилых домов и зданий-памятников. Кроме того, прокурор и коллектив районной прокуратуры определили приоритетные задачи на будущее.

В течение дня прокурор Северной столицы посетил несколько объектов социальной и спортивной инфраструктуры, в том числе «Газпром Арену». Отдельно Андрей Гуришев проинспектировал строящиеся социально-значимые объекты и госпиталь ПСПбГМУ имени Павлова, где проходят реабилитацию участники спецоперации, в том числе на повестке были вопросы о мерах поддержки их семей.

- Итоги выезда используют для анализа и планирования надзорной и правозащитной деятельности органов городской прокуратуры. Личные выезды Андрея Гуришева в районы Петербурга будут проводиться на постоянной основе, - добавили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы.