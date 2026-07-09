На встрече обсуждались перспективы взаимодействия между Петербургом и Пекином. Фото: gov.spb.ru

Петербург и Китай будут вместе готовить программы стажировок для студентов. Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников провел встречу с делегацией из Китая, в составе которой был Хао Цзюньхуэй - заместитель заведующего Организационным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

На встрече обсуждались перспективы взаимодействия между Петербургом и Пекином в областях образования и госслужбы. Корабельников подчеркнул, что Китай является главным торговым партнером Петербурга, и доля города в общем торговом обороте между странами превышает 10 процентов.

- В петербургских вузах обучается более 12 тысяч студентов из Китая, а также что между учебными заведениями России и Китая заключено свыше 680 соглашений, - рассказал Корабельников.

В рамках встречи китайской делегации представили лучшие практики в области кадровой политики Петербурга. Стороны выразили намерение продолжить сотрудничество в сферах госуправления и кадровой политики, а также договорились о разработке совместных проектов, обмене опытом и организации взаимных стажировок для госслужащих.