Два госприюта для животных построят в Петербурге в 2027 году

Два государственных приюта для животных построят в Петербурге. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Два государственных приюта для животных начнут строить в Петербурге в 2027 году. Об этом сообщил вице-губернатор Владимир Омельницкий сообщил в ходе прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург».

- По поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в следующем году мы будем строить за счет бюджета два государственных приюта, - рассказал Омельницкий в ходе прямого эфира.

Инициатива направлена на улучшение условий содержания бездомных животных и решение проблемы их бесконтрольного размножения. Строительство новых приютов позволит обеспечить более гуманный подход к проблеме бездомных животных и создать комфортные условия для их проживания.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что первый государственный приют для животных в Петербурге построят в 2027 году. Учреждение в Северной столице будет рассчитано на 200 собак и 100 кошек.