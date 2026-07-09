В Петербурге закупили 13 тысяч единиц медоборудования за последние четыре года

Особое внимание уделяется своевременной диагностике. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Развитие системы здравоохранения является приоритетным проектом по инициативе губернатора Александра Беглова. На эти цели выделяются значительные финансовые ресурсы, и лично губернатор контролирует выполнение программы. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий. За последние четыре года в городе закупили 13 тысяч единиц медицинской техники, в том числе для ранней диагностики серьезных заболеваний.

- Особое внимание уделяется своевременной диагностике, например, онкологических заболеваний, - рассказал Омельницкий в прямом эфире телеканале «Санкт-Петербурга».

Успехи петербургских врачей отмечены в области трансплантологии. В прошлом году в городе была проведена первая операция по пересадке почки несовершеннолетнему пациенту. Это стало значительным достижением и дало толчок развитию направления. В прошлом и текущем годах уже проведено еще две такие операции.

Также в Мариинской больнице впервые выполнена операция по пересадке сердца. Сейчас это направление активно развивается, в том числе проведено пять операций. Планируется проведение операций по пересадке печени. В прошлом году в Петербурге выполнено 296 подобных операций.