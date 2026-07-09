Омельницкий: Петербург должен обеспечить детей-сирот собственными квартирами

Омельницкий: По закону город обязан предоставлять жилье детям-сиротам. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Вице-губернатор Петербурга Владимир Омельницкий отметил важность обеспечения детей-сирот собственным жильем. По его словам, за последние годы в городе приобрели 1208 квартир для этой категории граждан.

- По закону город обязан предоставлять жилье детям-сиротам по достижении ими 18 лет, - напомнил Омельницкий в своем интервью tvspb.ru.

Он также отметил ответственность комитета имущественных отношений за эту работу и сообщил о планах выделить дополнительные средства на покупку квартир для сирот.

Кроме того, в ходе прямой линии обсуждался вопрос установки шлагбаумов. Жители жаловались на парковку посторонних автомобилей во дворах после введения платной парковки в центре города. Омельницкий сообщил, что в Петербурге действует упрощенный порядок установки шлагбаумов, позволяющий жителям подавать заявки на их монтаж.