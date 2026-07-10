Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июля 2026 5:59

Петербуржцы пожаловались на сбой мобильного интернета после ночной атаки БПЛА

Горожане могут подключиться к бесплатным точкам городского Wi-Fi
Регина МАРИНЕЦ
Связь начала работать с ошибками после ночной атаки беспилотников.

Связь начала работать с ошибками после ночной атаки беспилотников.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Петербурга и Ленобласти сообщают о перебоях с мобильным интернетом. Сейчас без проблем работают только сервисы из «белого списка»: карты, мессенджеры, банковские приложения и «КП-Петербург». Обычные сайты и соцсети могут не открываться. Когда интернет полностью восстановят, неизвестно.

- Горожане могут подключиться к бесплатным точкам городского Wi-Fi или пользоваться сервисами из «белых списков».

Связь начала работать с ошибками после ночной атаки беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, ночью 10 июля силы ПВО сбили 14 дронов. Угрозу объявили в 2:48, отбой - в 4:46. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

На время угрозы аэропорт Пулково вводил ограничения на прием и выпуск самолетов. В Росавиации пояснили, что из-за закрытого неба могут задерживаться рейсы в Калининград и обратно. Сейчас угроза снята, ограничения на полеты также сняты.