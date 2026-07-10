Пролет будущего путепровода М-32 установили над Приморским шоссе

Путепровод длиной 900 метров будут держать 23 опоры высотой до 11 метров. Фото: АО "ВАД"

Над Приморским шоссе в Петербурге смонтировали часть пролета путепровода в составе строящейся трассы М-32. Конструкцию устанавливали ночью, чтобы не мешать движению машин.

- Еще одну часть пролета смонтируют над железнодорожными путями Сестрорецкого направления в конце августа, - сообщили в пресс-службе компании-подрядчика АО «ВАД».

Путепровод длиной 900 метров будут держать 23 опоры высотой до 11 метров. Каркас сооружения состоит из 233 металлических балок весом до 40 тонн - перед монтажом их собирают на земле. Для строительства развязки строителям пришлось сместить целый участок Приморского шоссе длиной 443 метра.

Транспортная развязка с Приморским шоссе - ключевой элемент всей магистрали. Общая длина М-32 составит 7,7 км, на развязку приходится 4,2 км - больше половины трассы. Сейчас строители завершают устройство последних двух опор, дальше будут собирать металлоконструкции и бетонировать плиту проезжей части.

Трасса М-32 соединит Приморское шоссе с КАД и разгрузит выезд из города в сторону Курорта. Открытие движения планируется в 2027 году.