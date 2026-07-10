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НовостиОбщество10 июля 2026 7:39

Молодой петербуржец разбил три машины после ссоры с девушкой

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за излишнюю эмоциональность
Регина МАРИНЕЦ
Ущерб обошелся в 500 тысяч рублей.

Ущерб обошелся в 500 тысяч рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Приморского района утвердила обвинение 25-летнему петербуржцу, который повредил три иномарки на Комендантском проспекте. Таким образом он решил выплеснуть чувства после ссоры с девушкой.

Мужчина был пьян и зол - он поссорился с девушкой и решил выместить злость на чужих машинах. Он поднимал с земли камни и бросал их в припаркованные автомобили, бил по ним ногами и руками. В итоге пострадали Daewoo, Volkswagen и Hyundai - все машины получили вмятины, а стекла покрылись трещинами.

- Владельцы автомобилей подсчитали ущерб. Сумма получилась внушительной - больше 500 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В полиции мужчина признался, что сорвал злость на машинах после ссоры. Теперь ему грозит уголовное дело по статье 167 УК РФ - умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.