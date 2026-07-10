Суд оставил в силе приговор за хищение 14,7 млн у вкладчиков Таврического банка

Приговор вступил в силу. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ленинградский областной суд оставил без изменения приговор бывшим заместителю директора офиса «Таврического» банка в Сосновом Бору Галине Барановой и ведущему менеджеру Вере Барановой. Женщин признали виновными в хищении денег со счетов вкладчиков.

По версии следствия, они похитили 14,7 млн рублей. В 2025 году суд назначил им условные сроки: Галина Баранова получила 3,5 года, Вера Баранова - 3 года. Женщины попытались обжаловать приговор, но 8 июля 2026 года областной суд оставил его без изменений.

- Приговор вступил в силу, - подчеркнули в пресс-службе агентства по страхованию вкладов.

Агентство подало иск в интересах банка на 8,1 млн рублей. Эту сумму будут взыскивать в гражданском порядке. Арест с имущества Галины Барановой пока не сняли.

Банк России отозвал лицензию у «Таврического» в 2025 году - у банка не было перспектив продолжать работу. Позже его признали банкротом. В мае 2026 года в Петербурге выставили на торги историческое здание на улице Радищева, где раньше находился головной офис банка. Трехэтажное здание площадью 2,4 тысячи квадратных метров продают за 362,4 млн рублей.