Реставрация фасадов флигелей в доме Пеля на Литейном завершится в 2027 году

Специалисты три месяца подбирали состав штукатурки. Фото: КГИОП.

В Петербурге полным ходом идет реставрация фасадов дворовых корпусов дома Пеля (Гукасовой) на Литейном проспекте, 46. Полностью работы по программе КГИОП завершатся в 2027 году.

- На фасадах сочетается гладкая, фактурная и рустованная терразитовая штукатурка. Специалисты три месяца подбирали ее состав, чтобы максимально приблизить к историческому. Финишное покрытие подчеркивает фактуру каменной крошки и имитирует натуральный камень. Также восстановили каменные вазоны на аттиках, - сообщили в пресс-службе КГИОП.

Реставрация деревянных входных дверей идет в мастерских, а кованые ограждения балконов восстанавливают в кузнице. Фасады дворовых корпусов украшают замковые камни с гротескными маскаронами и медальоны с латинскими изречениями: «Свой дом – лучший дом» и «День учит день».

Здание имеет богатую историю. В 1859 году владельцем дома стал архитектор Александр Пель, который перестроил лицевой корпус. А в 1908 году участок приобрел нефтепромышленник Павел Гукасов. По его заказу архитектор Александр Хренов создал два симметричных пятиэтажных дворовых корпуса в стиле эпохи Возрождения. Тогда же появился трех арочный вход во двор, а между новыми корпусами разбили сад с фонтаном в центре. В советское время за садом закрепились романтические названия - Сен-Жермен и Пале-Рояль.