Полиция Петербурга накрыла крупный наркошоп на улице Передовиков

Полицейские нашли 250 расфасованных и готовых к сбыту свертков. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли работу онлайн-магазина, который торговал запрещенными веществами бесконтактным способом. Организатором оказался 39-летний мужчина, его задержали на улице Передовиков.

- В его машине Chevrolet Klan полицейские нашли 250 расфасованных и готовых к сбыту свертков и один пакет с веществом. Общий вес изъятого превысил 1270 граммов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Дома у задержанного, в квартире на улице Маршала Блюхера, оперативники изъяли электронные весы, упаковочный материал и две стеклянные емкости с веществом общим весом более 30 граммов. Их отправят на экспертизу.

Мужчина оказался причастен к ранее возбужденному уголовному делу о незаконном обороте запрещенных веществ. Его задержали, сейчас полиция ищет другие эпизоды его деятельности и проверяет связи.