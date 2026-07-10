На Невском проспекте заменили пожарные гидранты во время дорожного ремонта

На сегодняшний день в Петербурге установили более 24 тысяч пожарных гидрантов. Фото: gov.spb.ru

В рамках ремонта дорожного покрытия на Невском проспекте, от площади Восстания до площади Александра Невского, специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» провели модернизацию ключевых элементов водопроводной системы. Специалисты обновили пять пожарных гидрантов и запорная арматура. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Работы выполнили одновременно с ремонтом дороги, который ведет Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

- Использование тяжелой техники и грамотное планирование позволили избежать повторного вскрытия асфальта и минимизировали ограничения движения на одной из главных улиц города, - рассказали в пресс-службе комитета.

Регулярное обновление гидрантов и запорной арматуры является важным шагом для обеспечения надежности городской инфраструктуры и повышения безопасности жителей и гостей Петербурга. На сегодняшний день в городе установлено более 24 тысяч пожарных гидрантов, расположенных с соблюдением норм безопасности.