Более 8 тысяч выпускников Петербурга пересдали ЕГЭ в дополнительные дни

В прошлом году пересдачей воспользовались около 6 тысяч выпускников. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Более восьми тысяч выпускников Петербурга воспользовались возможностью пересдать ЕГЭ. Как пишет Piter.TV, пересдача проходила 8 и 9 июля.

В первый день школьники сдавали письменную часть иностранных языков, русский язык, информатику, литературу, физику и химию. Во второй день - устную часть иностранных языков, профильную и базовую математику, биологию, историю, географию и обществознание.

- Самым популярным предметом стал русский язык - его пересдавали 1480 человек. Профильную математику выбрали более 1300 выпускников, обществознание - 1380, информатику - около 1200, - уточняет информационное издание.

Для сравнения: в прошлом году пересдачей воспользовались около 6 тысяч выпускников. Тогда улучшить результат смогли 79% участников. У 12% баллы снизились, у 8% остались без изменений.