Более 3,4 тысяч петербуржцев смогли бесплатно переобучиться с начала 2026 года

Бесплатное обучение доступно тем, кто испытывает трудности с трудоустройством. Фото: Иванова Диана

В Петербурге в рамках нацпроекта «Кадры» более 3,4 тысячи человек начали бесплатное профессиональное обучение. Большинство слушателей - женщины, их около 66 процентов от общего числа участников. Основной возраст обучающихся - от 30 до 49 лет. Как сообщила пресс-служба Комитета по труду и занятости населения, к концу первой половины 2026 года обучение завершили 1,2 тысячи человек.

- Среди популярных специальностей - «1-С Разработчик», «Специалист по нейросетям и искусственному интеллекту», «Аналитик данных и работа с базами данных», «Нейросетевой маркетинг» и «Аналитик данных». Также востребованы рабочие профессии, например, «Сварщик ручной дуговой сварки» и «Оператор станков с программным управлением», - отметили в пресс-службе комитета.

Бесплатное обучение доступно тем, кто испытывает трудности с трудоустройством, не имеет достаточной квалификации или решил сменить сферу деятельности.

Подать заявку на обучение можно через цифровую платформу «Работа в России». Специалисты районных кадровых центров помогут пройти профориентацию и подобрать подходящую программу, если сложно сделать выбор самостоятельно.