Плавучий ресторан частично ушел под воду в центре Петербурга

Транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства. Фото: https://t.me/sztproc

В центре Петербурга частично затонул плавучий ресторан. Инцидент случился в акватории Малой Невы, у дома 3 по набережной Макарова. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. На место происшествия выехала старший помощник Санкт-Петербургского транспортного прокурора Алина Соболева для координации действий правоохранителей.

- По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не зафиксировано. В настоящее время проводятся работы по откачке воды, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности на водном транспорте. Это стандартная процедура в подобных ситуациях, направленная на выявление возможных нарушений и предотвращение их в будущем.

Подробности происшествия уточняются.