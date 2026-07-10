Туристы из Китая чаще всего посещают крейсер «Аврора» и Эрмитаж

В 2025 году турпоток из Китая в Петербург достиг около 235 тысяч человек. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург продолжает привлекать туристов из Китая. Гендиректор Городского туристско-информационного бюро (ГТИБ) Яна Макшина сообщила на форуме «Дикоросы», что китайские путешественники выбирают для посещения крейсер «Аврора», Эрмитаж и Царское Село. Об этом сообщил ТАСС.

- Для удобства китайских гостей была обновлена версия официального городского портала Visit Petersburg на китайском языке. На сайте представлена информация о главных достопримечательностях Петербурга и его пригородов, ресторанах русской и китайской кухни и других полезных для путешественников разделах, - рассказало агентство.

Согласно аналитическому отчету «Турбарометр Санкт-Петербурга», в 2025 году турпоток из Китая в Петербург достиг около 235 тысяч человек. За первое полугодие 2026 года пассажиропоток из Китая в аэропорт Пулково увеличился на 18 процентов и составил 103 тысячи человек.

Напомним, что в сентябре 2025 года Россия и Китай объявили о введении безвизового режима между странами на один год. В мае 2026 года Китай продлил этот режим до 31 декабря 2027 года.