В 12 районах Петербурга перекроют движение для автомобилей с 12 до 14 июля

ГАТИ напоминает о необходимости обеспечения безопасности пешеходов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 12 по 14 июля в Петербурге введут ограничения на движение из-за дорожных работ. В Адмиралтейском районе с 13–19 июля перекроют 12-ю Красноармейскую улицу у Измайловского проспекта, а также 13–31 июля закроют Измайловский проспект от 12-й Красноармейской до набережной Обводного канала.

В Калининском районе с 13–14 июля перекроют улицу Жукова от Пискаревского до Кондратьевского проспекта, закрытие участка от Феодосийской до Кондратьевского 14 июля, закрытие Феодосийской улицы.

В Колпинском районе с 13–28 июля ограничат движение по улице Веры Слуцкой от проспекта Ленина до Финляндской улицы. В Красносельском районе ночью 12 и 19 июля перекроют перекресток Петергофского шоссе, улицы Адмирала Трибуца и улицы Пограничника Гарькавого, а до 31 июля - Петергофское шоссе от проспекта Маршала Жукова до Санкт-Петербургского шоссе.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте ГАТИ.

- ГАТИ напоминает о необходимости обеспечения безопасности пешеходов и просит учитывать ограничения при планировании маршрутов. Будьте внимательны к информационным щитам с указателями объезда, - отметили в пресс-службе ведомства.