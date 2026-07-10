В 2026 году планируется рост туристического потока на 5 процентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Все больше туристов из Юго-Восточной Азии стали посещать Петербург. Гендиректор Городского туристско-информационного бюро Яна Макшина сообщила на форуме сибирского гостеприимства «Дикоросы», что в 2026 году ожидается увеличение туристического потока в Петербург из-за рубежа по сравнению с 2025 годом.

В 2022 году город приняли более 700 тысяч туристов, что свидетельствует о возвращении к допандемийным показателям. К слову, губернатор города Александр Беглов на Петербургском международном экономическом форуме рассказывал, что в 2026 году планируется рост туристического потока на 5 процентов.

- Также отмечается рост числа гостей из Китая, Узбекистана, Вьетнама и Саудовской Аравии. Городские власти адаптируют маршруты и услуги под предпочтения этих туристов, - цитирует ТАСС Макшину.

Напомним, что в 2022 году поток туристов увеличился на 7 процентов и достиг 12,5 миллиона человек, что на 20 процентов больше показателя до пандемии.