В Петербурге будут готовить специалистов в сфере защищенной связи на базе ГУАП

Обучение и работа на фабрике станут доступны для студентов начиная с третьего курса. Фото: https://t.me/new_guap

На базе Государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) начала работу образовательная фабрика. Она специализируется на подготовке инженеров в сфере защищенной связи. Фабрика создана для практико-ориентированной подготовки специалистов, разработки новых образовательных программ и проведения научных исследований. Студенты смогут применять полученные знания и навыки на практике.

- Обучение и работа на фабрике станут доступны для студентов начиная с третьего курса. За каждым студентом будет закреплен наставник из числа аспирантов университета, - рассказала ректор ГУАП Юлия Антохина.

Разработки студентов будут интегрированы в производственные процессы предприятий госкорпорации «Ростех» и концерна «Автоматика». Это позволит подготовить высококвалифицированных специалистов, востребованных на предприятиях этих организаций.