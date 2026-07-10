Валерий Гергиев получил благодарность от президента России

Народный артист России Валерий Гергиев удостоен благодарности президента Российской Федерации.

Народный артист России Валерий Гергиев удостоен благодарности президента Российской Федерации. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на Мариинский театр.

Художественный руководитель - директор Мариинского театра и генеральный директор Большого театра России отмечен за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

В театре напомнили, что благодарность президента России является одной из форм государственного поощрения. Ее вручают гражданам за заслуги в различных сферах, включая культуру, искусство, науку, образование, спорт, экономику, благотворительную деятельность, а также за иной вклад в развитие страны.

Благодарность президента была учреждена в 2008 году и присуждается за значимые достижения и службу интересам государства. Валерий Гергиев стал ее обладателем за вклад в организацию и проведение мероприятий общегосударственного значения.