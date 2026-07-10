Валерий Гергиев получил благодарность от президента России

Народный артист России Валерий Гергиев удостоен благодарности президента Российской Федерации. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на Мариинский театр.
Художественный руководитель - директор Мариинского театра и генеральный директор Большого театра России отмечен за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.
В театре напомнили, что благодарность президента России является одной из форм государственного поощрения. Ее вручают гражданам за заслуги в различных сферах, включая культуру, искусство, науку, образование, спорт, экономику, благотворительную деятельность, а также за иной вклад в развитие страны.
Благодарность президента была учреждена в 2008 году и присуждается за значимые достижения и службу интересам государства. Валерий Гергиев стал ее обладателем за вклад в организацию и проведение мероприятий общегосударственного значения.