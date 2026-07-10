Петербургские приставы взыскали более 1 млрд рублей алиментов с начала года

Кроме того, восемь человек приговорены к лишению свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года судебные приставы взыскали с жителей Петербурга более 1,1 млрд рублей алиментов в пользу несовершеннолетних детей. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

По данным ведомства, за первые месяцы года в отношении должников возбуждено 885 уголовных дел за уклонение от выплаты средств на содержание детей.

Всего с начала года петербургские приставы перечислили взыскателям более 1,1 млрд рублей алиментных платежей.

За это время суды города вынесли 202 обвинительных приговора в отношении родителей, не исполнявших решения суда о выплате алиментов. Наиболее распространенным наказанием стали исправительные работы - их назначили 143 осужденным.

Кроме того, восемь человек приговорены к лишению свободы. Еще 18 должников получили условные сроки, 16 были направлены на обязательные работы, 11 - на принудительные работы, а шестерым назначили штрафы.

В УФССП напоминают, что злостное уклонение от уплаты алиментов может повлечь не только административную, но и уголовную ответственность.