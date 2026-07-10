Мариинский театр опроверг слухи о госпитализации худрука-директора Валерия Гергиева

В Мариинском театре активно готовятся к предстоящим выступлениям. Фото: www.mariinsky.ru

10 июля в соцсетях появилась информация о госпитализации генерального директора Большого театра и художественного руководителя-директора Мариинского театра Валерия Гергиева. Однако эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского театра.

Валерий Гергиев активно готовится к предстоящим выступлениям в Мариинском театре, а также к премьерным постановкам в Большом театре. Так, 14 июля на исторической сцене Большого театра в Москве состоится премьера балета Родиона Щедрина «Анна Каренина», а 21 июля - премьера оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй».

- Просим средства массовой информации и социальные сети не распространять некорректную информацию, - отметили в пресс-службе Мариинского театра.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что на будущей четвертой сцене Мариинского театра начались противоаварийные работы.