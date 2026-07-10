Новый литературный маршрут запустили по каналам Петербурга

С борта теплохода можно увидеть усадьбу Гавриила Державина, а также кварталы Коломны. Фото: https://max.ru/Piotrovsky

В Петербурге появился новый способ познакомиться с историей и литературой - литературный маршрут по воде. Музей Пушкина запустил уникальную экскурсию «По волнам пушкинского Петербурга», которая позволит туристам увидеть места, связанные с биографией великого поэта. Об этом сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

- Путешествие начинается от Фонтанки. С борта теплохода можно увидеть усадьбу Гавриила Державина, а также кварталы Коломны, где ранее служили отец и дядя Александра Пушкина. Маршрут разработан научными сотрудниками музея, специалистами по творчеству поэта, - рассказал Пиотровский.

Билеты на экскурсию можно приобрести на сайте.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Петербург выделил 297,5 млн рублей на поддержку кино в 2026 году. Главное условие для получения субсидии - обязательное включение Петербурга в сюжет фильма.