Парк перронных автобусов полностью обновили в Пулково

Автобусы обычно служат около 10–12 лет и проезжают около 20 тысяч моточасов. Фото: https://max.ru/pulkovo_led

В аэропорту «Пулково» появились новые перронные автобусы. Они будут перевозить пассажиров от терминала к трапу самолета и обратно. На смену старой технике пришли автобусы китайского производства компании. Они специально разработаны для аэропортов и оформлены в фирменном стиле «Пулково».

Встречу новых автобусов отметили водной аркой.

- Такие автобусы обычно служат около 10–12 лет и проезжают около 20 тысяч моточасов, - рассказал руководитель службы транспорта и ремонта «Пулково» Александр Бурыкин.

Однако специалисты аэропорта прошли обучение на заводе и теперь могут самостоятельно обслуживать автопарк на высоком уровне, благодаря чему новые машины прослужат еще дольше.

Новые перронные автобусы уже зарекомендовали себя. Они оснащены улучшенной системой кондиционирования, плавным ходом и электроприводом дверей. В просторном салоне могут разместиться до 115 пассажиров. В настоящее время в «Пулково» насчитывается 27 таких автобусов. Обновление парка началось в 2024 году.