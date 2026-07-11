Две полосы перекроют на КАД от развязки с Колтушским шоссе до Пискаревского проспекта

Ремонт будет проводиться на внешнем кольце магистрали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 12 по 20 июля на Кольцевой автодороге (КАД) введут ограничения для движения транспорта. Из-за проведения ремонтных работ первая и вторая полосы будут закрыты на участке от развязки с Колтушским шоссе до Пискаревского проспекта. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ремонт будет проводиться на внешнем кольце магистрали в период с 44-го по 35-й километр. Цель работ - устранение колеи на проезжей части. Для движения останутся доступны третья и четвёртая полосы, но скорость на них будет ограничена до 50 километров в час. Работы будут вестись круглосуточно, в две смены.

Чтобы обеспечить безопасность на участке, будут установлены водоналивные барьеры, дорожные знаки и световые сигналы. Информация о перекрытии будет отображаться на табло и знаках переменной информации системы управления движением КАД.

- Сроки проведения работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, - отметил начальник ситуационного центра ФКУ Илья Пузыревский.