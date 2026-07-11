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НовостиОбщество11 июля 2026 9:57

В Петербурге задержали воспительницу детсада за фиктивный брак с иностранцем

За брак женщина получила 50 тысяч рублей
Маргарита СУРИНА
Инцидент произошел в мае 2021 года.

Инцидент произошел в мае 2021 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Воспитательницу детского сада задержали в Петербурге за фиктивный брак с иностранцем. Инцидент произошел в Выборгском районе. В мае 2021 года 54-летняя начальница частной фирмы предложила своей 46-летней знакомой, воспитательнице детского сада, заключить фиктивный брак с 27-летним иностранцем. Взамен она обещала женщине 50 тысяч рублей. Воспитательнице предложение пришлось по душе, и она согласилась. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

- После заключения брака иностранный гражданин получил разрешение на временное проживание в России, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Обе женщины - начальница частной компании и воспитательница - обязали регулярно являться в полицию. Иностранца также допросили.

В настоящее время решается вопрос об отмене его разрешения на временное проживание.