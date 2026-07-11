Легковушка влетела в грузовик на трассе А-120 в Тосненском районе Ленобласти. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Легковушка влетела в грузовик на трассе А-120 в Тосненском районе Ленобласти. Авария случилась на 117-м километре трассы А-120. Это на пять километров, не доезжая до поворота на поселок Гладкое. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленобласти 11 июля. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека.

- По поступившему сигналу на место ДТП выехали экстренные службы. Они выяснили обстоятельства аварии и начали работу на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Обновление: в результате ДТП пострадали 5 человек, из них 4 человека госпитализированы, 1 человек от госпитализации отказался, трасса не перекрыта.

В результате ДТП пострадали 5 человек. Фото: https://max.ru/id7839306722_gos

МЧС России призывает всех участников дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными на трассах. МЧС России напоминает водителям о важности соблюдения скоростного режима и дистанции на трассе. При ДТП, сопровождающемся разливом топлива, категорически запрещено курить и пользоваться открытым огнем.