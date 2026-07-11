Почти 10 км теплосетей обновят в Ленобласти за летний сезон

В Ленобласти стартовал подготовительный сезон к отоплению. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленобласти ведутся активные ремонтные работы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, модернизация системы теплоснабжения проводится во всех 18 муниципальных образованиях региона. Из областного бюджета на модернизацию системы теплоснабжения выделено около 300 миллионов рублей. Средства будут направлены на обновление оборудования восьми котельных и замену почти 10 километров теплотрасс.

- Особое внимание уделяется Выборгскому и Тихвинскому районам. В поселке Глебычево Выборгского района завершается переход 15 многоквартирных домов на новую систему отопления. В Тихвинском районе реализуется масштабная реконструкция более 6 километров тепловых сетей и строительство новых участков, - рассказал Дрозденко.

Власти стремятся завершить все запланированные работы до наступления холодов, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей региона.