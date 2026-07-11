Из-за сильного ветра и ливня электрички не могут доехать до Петербурга из Ленобласти

Наибольшие трудности возникают у пассажиров дальних маршрутов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 11 июля несколько электричек столкнулись с серьезными перебоями в движении. Сразу несколько составов, следующих из Петербурга в Лужский район, и обратно изменили свое расписание. Причиной массовой задержки рейсов стали ураганный ветер и ливень, обрушившиеся на Ленобласть. Наибольшие трудности возникают у пассажиров дальних маршрутов.

По оперативным данным, критическое отставание от расписания - более 1 часа - зафиксировано у следующих поездов: №7453 сообщением Санкт-Петербург – Луга-1, №7456 Луга-1 – Санкт-Петербург, №6118 Луга-1 – Санкт-Петербург и №7420 Луга-1 – Санкт-Петербург.

Менее значительная, но все еще ощутимая задержка (более 30 минут) наблюдается у поездов №6126 и №6124, также курсирующих между Лугой и Петербургом.

- Все необходимые меры для сокращения времени задержки предпринимаются в полном объеме. В настоящий момент диспетчерские службы корректируют движение составов в зависимости от текущей погодной обстановки, - отметили в пресс-службе ОЖД.

Пассажирам, планирующим поездки на этом направлении, рекомендуется сверять актуальное расписание. Актуальная информация о фактическом времени отправления и прибытия поездов доступна в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному бесплатному телефону Центра поддержки клиентов: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).