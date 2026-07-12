42, 5 тысячи жителей Ленобласти лишились электричества из-за урагана 11 июля

Больше сотни аварийных бригад занимается сейчас ремонтом линий электропередач. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мощный ураган с ливнями и грозами, обрушившийся на регион вечером 11 июля, оставил без электричества 42,5 тысячи жителей Ленобласти. На данный момент подача восстановлена уже более чем 20 тысяч человек. Больше всего пострадали Гатчинский, Кингисеппский, Лужский и Ломоносовский районы, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

- Бригады работали всю ночь, и работа продолжается, сил и средств достаточно. Компанией «Россети Ленэнерго» выведены 108 аварийных бригад, 117 единиц спецтехники, - написал глава региона у себя в канале. – Держим ситуацию на контроле.

В первую очередь восстанавливают линии электропередач высокого класса напряжения 110 кВ, затем - распределительные сети и отдельные потребители электроэнергии.

Дрозденко напоминает, что нельзя самостоятельно восстанавливать электроснабжение и приближаться к оборванным проводам ближе чем на 8 метров – это крайне опасно.