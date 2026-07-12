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НовостиОбщество12 июля 2026 9:10

Павловский парк объявил о закрытии из-за последствий урагана 11 июля

Последствия урагана будут устранять в парке 13 июля
Анна ГРЕНЬ
Подробностей о разрушении в парке администрация не сообщает.

Подробностей о разрушении в парке администрация не сообщает.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Государственный музей-заповедник «Павловск» объявил о закрытии территорий из-за последствий урагана, который обрушился на Петербург и Ленобласть 11 июля. Об этом ГМЗ написал в своем официальном telegram-канале.

- 13 июля 2026 года в связи с устранением последствий урагана Павловский парк закрыт, - сообщил Павловский парк.

К слову, от ГМЗ «Петергоф» подобных сообщений пока не поступало.

Напомним, сильнейший ураган с ливнями и грозами накрыл город и область в субботу вечером. Обрушились десятки деревьев, пострадали машины, часть улиц сильно затопило – люди не могли перейти дорогу, а авто проехать. В целом, транспортный коллапс достиг того уровня, что шесть электричек опоздали, а 11 самолетов не смогли приземлиться в Пулково (еще 19 – вовремя вылететь). Из-за непогоды также пострадали линии электропередач в Ленобласти – больше 42, 5 тысячи жителей остались без электричества.