Вице-губернатор Пиотровский: Петербург готов провести концерт Канье Веста

Петербург способен принять артиста любого масштаба. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге вновь заговорили о возможном концерте американского рэпера Канье Уэста. Слухи о выступлении артиста в Северной столице циркулируют не первый год. Ранее в 2024 году «КП-Петербург» рассказывала о том, что артист отменил свой концерт. Однако, петербуржцев заинтересовало, может ли Петербург принять такого неординарного и скандального артиста. В прямом эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) вице-губернатор Борис Пиотровский заявил, что город способен принять любого артиста мира с технической точки зрения. Огромный опыт проведения концертов и чемпионатов мира тому подтверждение.

- Нет таких артистов в мире, которых Петербург не готов принимать, - отметил Пиотровский. - С технической точки зрения ограничений нет.

По его словам, вопрос в другом - в коммерческой состоятельности и реальной популярности рэпера в России.

- Вопрос к Канье Уэсту: сможет ли он собрать 100 тысяч человек? Насколько он популярен в Петербурге и в России? Это коммерческая история, - сказал вице-губернатор.

Также Пиотровский напомнил, что город уже принимал звезд мирового масштаба - и Мадонну, и Rolling Stones. За прошедшие годы, по его оценке, уровень организации и технического оснащения только вырос.

- Если будет такая заявка, у нас есть кому принять, - заверил он.

При этом сам вице-губернатор выразил скептическое отношение к масштабным музыкальным событиям.

- Мое мнение: 100-тысячное мероприятие с точки зрения музыки качественным быть не может, - отметил Пиотровский.