Турпоток в Петербурге вырастет на 5 процентов в 2026 году

Власти ожидают, что в 2026 году турпоток превысит 13 миллионов человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Турпоток в Северной столице умеренно растет. Об этом сообщил вице-губернатор Пиотровский во время прямого эфира радио «Комсомольская правда» (92,0 FM).

- В этом году увеличится на 5 процентов. У нас 12,5 миллионов было в прошлом году. Все идет по плану, - рассказал Пиотровский.

По итогам 2025 года Петербург посетили порядка 12,4–12,5 миллионов туристов, что на 7 процентов больше, чем в 2024 году. Власти ожидают, что в 2026 году турпоток превысит 13 миллионов человек. К слову, в прошлом году город принял около 900 тысяч иностранных гостей.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что цены на экскурсии с посещением музеев Петербурга выросли до 300 процентов. Местные гиды в беседе с «КП-Петербург» бьют тревогу: это все временный рост - скоро экскурсии в городе на Неве смогут позволить себе только богачи.