Более 40 тонн опасных отходов собрали экослужбы Петербурга за неделю

В результате работы собрали 19,1 кило нефтесодержащих отходов. Фото: gov.spb.ru

С 6 по 12 июля аварийные экослужбы Петербурга приняли 422 обращения от жителей по вопросам экологической безопасности. Сотрудники ГБУ «Экострой» совершили 19 выездов, из них 18 были связаны с ртутными загрязнениями. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию. В результате работы собрали 19,1 кило нефтесодержащих отходов.

- Специалисты СПб ГКУ «Пиларн» выполнили 4 выезда для проверки сообщений о разливах нефти, провели визуальную проверку и обработали канал Грибоедова в районе Львиного моста активной пеной. На остальных объектах следов нефтяных загрязнений не обнаружено, - отметили в комитете.

В рамках системы приема опасных отходов от населения специалисты приняли 40,4 тонны различных отходов. Также специалисты провели работы по ликвидации загрязнений и засорений водных объектов, вывезли 54 квадратных метров отходов.

Жители могут обращаться в мобильную экологическую дежурную службу по вопросам экологической безопасности по телефону: 417-59-36 (круглосуточно).