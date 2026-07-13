Пять человек пострадали в массовом ДТП в Новокузнецке

В аварии пострадали пять человек. Фото: полиция Кузбасса.

В Новокузнецке произошла серьезная авария, в которой пострадали все находившиеся в двух автомобилях люди. Как сообщает издание VSE42.ru, жертвами инцидента стали оба водителя и трое пассажиров, включая 14-летнего подростка.

- Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне вечером, примерно в 19:30, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу. За рулем Hyundai Elantra находился 25-летний молодой человек.

Двигаясь по улице Димитрова, он выбрал небезопасный скоростной режим. В определенный момент водитель утратил контроль над управлением, из-за чего иномарку вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем LADA Granta под управлением 24-летнего парня.

В результате удара медицинская помощь потребовалась каждому из участников инцидента. У виновника ДТП и его 20-летнего пассажира диагностированы травмы. В отечественной машине повреждения получили водитель, его пассажирка 21 года и 14-летний подросток.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту аварии организована проверка.