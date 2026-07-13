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НовостиОбщество13 июля 2026 12:06

Психологи стали чаще отправлять зумеров в церковь

Священник Бородин: Зумеры стали ходить в православные храмы вместо психологов
Степан СТЕПАНОВ
Зумеры по всему миру стали чаще ходить в церковь.

Зумеры по всему миру стали чаще ходить в церковь.

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Зумеры вспомнили о душе и задумались о вечном. Такие выводы можно сделать после заявления настоятеля храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке: протоиерей Федор Бородин отметил, что молодое поколение стало намного чаще посещать храмы и искать в происходящем глубокий жизненный смысл. В интервью «Абзацу» протоиерей Федор Бородин рассказал, что тенденция возвращения молодежи в православные церкви носит глобальный характер - интерес к вере замечен не только в России, но и других странах.

- Например, существенный приток молодых мужчин фиксируется в США, - отметил священнослужитель. - Это связано с тем, что гедонистическая модель существования молодого человека часто не устраивает, и он ищет смысл жизни, и находит его при встрече с Богом. В этом и заключаются его поиски и серьезные решения.

Протоиерей Бородин отметил еще одну тенденцию: людей в церковь стали перенаправлять и профессиональные психологи.

- Есть специалисты, которые прекрасно понимают границы своей компетенции, и людей с духовными проблемами отправляют в храм. То, что психолог не может дать, Бог в церкви дать человеку может.