Около 200 деревьев упало в садах и парках в Петербурге после минувшего урагана

На улично-дорожной сети работают 445 единиц уборочной техники. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге из-за сильного шторма с вечера субботы до утра воскресенья рухнуло около 200 деревьев. За несколько часов выпала четверть месячной нормы осадков, а в отдельных районах - до половины этого количества. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству. Коммунальные службы работали круглосуточно и оперативно устраняли последствия стихии. В некоторых местах работы продолжаются, но все, что мешало движению или представляло опасность, уже убрано с проезжей части и тротуаров.

- По предварительным подсчетам, в зеленых зонах города пострадало более 180 деревьев. Особенно сильно пострадал Красносельский район, где не досчитались 99 деревьев. Продолжаются работы по обследованию территорий, - рассказали в пресс-службе комитета.

В парках, скверах и на бульварах задействовано 279 единиц техники и 921 работник ручного труда. На улично-дорожной сети работают 445 единиц уборочной техники и 691 специалист.

Горячая линия Комитета круглосуточно принимает звонки и отвечает на вопросы по уборке. Телефон горячей линии: 576-14-83.