Студенты-сироты получат полное гособеспечение за обучение в Петербурге

Для таких детей будут доступны бесплатное питание, одежда, проживание, медицинское обслуживание и социальные стипендии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Александр Беглов утвердил изменения в Социальный кодекс города. Теперь дети-сироты, которые учатся за счет городского бюджета в федеральных и частных образовательных учреждениях, будут получать полное государственное обеспечение и социальные стипендии.

- Изменения касаются всех студентов и учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - следует из документа.

Теперь неважно, кто является учредителем колледжа, техникума или вуза - город, федерация или частная организация. Главное, чтобы обучение оплачивалось из городского бюджета. Раньше такие меры поддержки действовали только для тех, кто учился в учреждениях, подведомственных Петербургу.

Для таких детей будут доступны бесплатное питание, одежда, проживание, медицинское обслуживание и социальные стипендии. Изменения в Социальном кодексе уже вступили в силу.