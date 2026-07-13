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НовостиОбщество13 июля 2026 12:53

Студенты-сироты получат полное гособеспечение за обучение в Петербурге

Дети должны учиться за счет городского бюджета
Регина МАРИНЕЦ
Для таких детей будут доступны бесплатное питание, одежда, проживание, медицинское обслуживание и социальные стипендии.

Для таких детей будут доступны бесплатное питание, одежда, проживание, медицинское обслуживание и социальные стипендии.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Александр Беглов утвердил изменения в Социальный кодекс города. Теперь дети-сироты, которые учатся за счет городского бюджета в федеральных и частных образовательных учреждениях, будут получать полное государственное обеспечение и социальные стипендии.

- Изменения касаются всех студентов и учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - следует из документа.

Теперь неважно, кто является учредителем колледжа, техникума или вуза - город, федерация или частная организация. Главное, чтобы обучение оплачивалось из городского бюджета. Раньше такие меры поддержки действовали только для тех, кто учился в учреждениях, подведомственных Петербургу.

Для таких детей будут доступны бесплатное питание, одежда, проживание, медицинское обслуживание и социальные стипендии. Изменения в Социальном кодексе уже вступили в силу.