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НовостиОбщество13 июля 2026 13:22

Мутные разводы заметили на озере Воицкое в Карелии

Образцы воды отобрали и отправили на лабораторное исследование
Регина МАРИНЕЦ
Поверхность воды стала мраморной. Фото: Янина Свидская / vk

Поверхность воды стала мраморной. Фото: Янина Свидская / vk

Странные пятна появились на поверхности озера Воицкое возле поселка Надвоицы. Об этом сообщил портал «Карелинформ».

Возможное загрязнение заметила местная жительница и сообщила специалистам. Водная гладь приобрела странный цвет и стала будто мраморной. Информацию подтвердила министр природных ресурсов Карелии Янина Свидская.

Сотрудники полиции выехали на место, осмотрели акваторию и отобрали образцы воды. Пробы отправят в лабораторию для исследований, чтобы определить причину изменения цвета.

- По предварительной информации, пятна уже начали исчезать, озеро постепенно возвращается к обычному виду, - пишет издание.

Окончательные выводы сделают после получения результатов анализов. Местные власти взяли ситуацию под контроль и продолжают мониторинг. Пока поводов для беспокойства нет.