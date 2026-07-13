Суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей телеведущего Михаила Шаца*

На судебное заседание комик не явился. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дзержинский районный суд Петербурга назначил штраф стендап-комику и телеведущему Михаилу Шацу*, признанному в России иностранным агентом. Сумма взыскания составила 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Поводом стал видеоматериал, который Шац* разместил в интернете 15 апреля. В ролике отсутствовала маркировка, указывающая на то, что он произведен или распространен иностранным агентом либо касается деятельности иноагента. Требование закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» было нарушено.

- На судебное заседание комик не явился, хотя его известили о рассмотрении дела по месту регистрации, - уточняется в сообщении.

Шац* внесен в реестр иностранных агентов с 2 сентября 2022 года. После начала специальной военной операции он уехал в Израиль.

* Признан в России иностранным агентом