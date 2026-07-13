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НовостиПроисшествия13 июля 2026 14:39

Художница из Петербурга пропала во время наводнения в Пермском крае

Дом с девушкой снесло мощным потоком воды
Регина МАРИНЕЦ
Спастись удалось матери девушки.

Спастись удалось матери девушки.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае уже третий день ищут 28-летнюю художницу Олесю Косареву из Петербурга. По предварительной информации, ее могло унести бурным течением вместе с домом во время потопа в селе Кын.

По словам отца девушки, Олеся находилась в загородном доме с матерью, когда вода стала стремительно подниматься. Женщины взяли документы и вещи, попытались выйти, но их снесло потоком.

- Все произошло буквально за пять минут. Матери удалось выбраться, а дочь с тех пор никто не видел, - передает слова мужчины 78.ru.

Неравнодушные люди звонят родственникам пропавшей и предлагают помощь. В отряде «ЛизаАлерт» пояснили: поиски осложнены природным ландшафтом: береговая линия размыта, пеший подход невозможен, поэтому отряд не принимает физического участия.

Олеся Косарева – художница. Она рисовала акварелью сельские пейзажи и продавала их. Поиски продолжаются.