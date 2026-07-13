Поезд из Крыма в Петербург задерживается в пути на девять часов

Задержки связаны с работой Крымского моста. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Два поезда из Крыма следуют с большими опозданиями. Один из них должен доставить путешественников в Петербург, но в итоге пассажиры застряли минимум на полдня в дороге.

- Поезд № 7/8 Севастополь - Санкт-Петербург, отправившийся от Керчи 12 июля, следует с опозданием на 9 часов, - сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Задержки связаны с работой Крымского моста. Ночью проезд по нему был закрыт примерно с 22 часов 12 июля до 9 часов утра 13 июля. Утром в пути задерживались сразу семь поездов, которые шли в Крым и обратно. В 10:50 движение перекрыли снова, но уже через 20 минут мост открыли.

Сейчас среди опаздывающих составов числится и московский поезд № 27/28 Симферополь - Москва. Он отстает от графика на 10 часов. Для всех пассажиров задержанных поездов организовали питание и воду.