Дом Ропса на Петровском острове восстановят на сохранившемся фундаменте

Фото особняка до пожара. Фото: КГИОП

Сгоревший Дом Ропса на Петровском острове восстановят по 3D-модели на уцелевшем оригинальном фундаменте. Об этом рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов в радиообращении.

Памятник культуры регионального значения сгорел дотла – внутрь забрался пьяный мужчина и заснул с непотушенной сигаретой. Он проник в залы без труда, так как особняк давно забросили и не охраняли должным образом.

- Дом Ропса находится на территории знакового проекта, который реализуют на Петровской косе по поручению президента - Студенческий яхт-клуб. Город взял обязательство сохранить памятник и разместить там музей яхтенного спорта, - заявил Беглов.

Специалисты-реставраторы успели до пожара провести лазерное сканирование Дома Ропса. Они создали его 3D-модель, сделали химико-технологический анализ отделочных материалов и вручную обмерили все архитектурные детали. Проект реставрации уже разработан.

Беглов поручил актуализировать проект с учетом реального состояния конструкций. Огонь практически не повредил фундамент, что облегчит работу строителей и реставраторов. Профильные органы власти в максимально сжатые сроки приступят к доработке документации.