Энергетики восстановили основную сеть после шторма в Ленобласти

Последствия подтопления после шторма в Ленобласти. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты «Россети Ленэнерго» вернули передачу электроэнергии по основной сети в Ленинградской области после мощного циклона со штормовым ветром, грозами и ливнями. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

- Энергетики работали круглосуточно, - написал Дрозденко в своем telegram-канале. - Они убирали упавшие на провода ветки и деревья, монтировали новые участки ЛЭП и ремонтировали оборудование. Удалось устранить все нарушения в работе основной сети, которая обеспечивает электроэнергией населенные пункты.

В работах участвовали 120 бригад: 314 специалистов и 120 единиц спецтехники. Специалисты продолжают устранять локальные аварии в сети 0,4 кВ, от которой запитаны жилые дома. Некоторые жители жалуются, что живут без света уже три дня.

Возможны кратковременные перерывы при переводе нагрузок на основные схемы питания. Сообщить о нарушениях можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220.