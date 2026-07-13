Отель в Зеленогорске за 3 млрд рублей получил статус стратегического

Проект представили на стенде Петербурга во время ПМЭФ-2026. Фото: Смольный

Новому инвестиционному проекту в Курортном районе присвоили статус стратегического. Гостиничный комплекс построят в Зеленогорске на Приморском шоссе. Общий объем вложений составит почти 3 млрд рублей.

- Проект представили на стенде Петербурга во время ПМЭФ-2026. Статус стратегического дает инвестору право получить земельный участок без торгов, а также сопровождение на всех этапах строительства, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Гостиница будет работать круглый год. В комплексе откроют 151 номер, туристскую и оздоровительную инфраструктуру. Появятся также 162 новых рабочих места. Ей присвоят категорию «4 звезды».

Власти объясняют необходимость строительства растущим турпотоком. В 2025 году Петербург принял более 12 млн туристов. Это на 7% больше, чем в 2024 году, и на 19% больше, чем до пандемии в 2019 году.

Новый комплекс будет развивать семейный, экологический и оздоровительный туризм в городе. Проект соответствует стратегии социально-экономического развития Петербурга до 2035 года и городской программе развития туризма.